С начала года в Орловской области услугой по регистрации недвижимости, расположенной в других регионах воспользовались более 1000 жителей региона.

Кадастровая палата по Орловской области сообщает, что чаще всего орловцы регистрировали в собственность недвижимость, находящуюся в Курске, Туле и Московской области.

А в Орловской области чаще всего регистрировали недвижимость жители Брянска и Московской области.

Зарегистрировать право собственности на недвижимость в других регионах, орловцы могут за пределы области. «Экстерриториальная» услуга оказывается в офисах приема документов Кадастровой палаты в Орле, Ливнах и Мценске.