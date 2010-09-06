По маршруту ТМК «ГРИНН» – поселок Булгаково вновь пустили низкопольный автобус.

Поручение вернуть автобус на маршрут дал врио губернатора области Андрей Клычков по просьбе орловчанки, колясочницы Екатерины Лариной.

Низкопольный автобус на маршруте № 5 запустили весной, однако проработал он всего две недели.

- Маршрут № 5 проходит через Северный, Заводской и Железнодорожный районы Орла, и, значит, многим инвалидам-колясочникам станет легче перемещаться по городу, - сказала Екатерина Ларина.

С 28 ноября года автобус для маломобильной категории граждан вышел на маршрут № 5.

В настоящее время на пяти маршрутах в Орле работают семь низкопольных автобусов (№ 5, 9, 11, 16, 17).