Перечень объектов на благоустройство и ремонт по программе «Городская среда» на будущий год будет полностью готов до конца этого года.

В ближайшее время будет определен окончательный перечень тех объектов, которые войдут в программу ремонта, пообещал сегодня на рабочем совещании в мэрии Орла и.о. директора УКХ Сергей Маркин.

По его словам, сейчас УКХ уже подготовило проектно-сметную документацию по 75 объектам.

Ранее глава администрации Орла Александр Муромский давал свои подчиненным поручение провести все торги по определению подрядчиков по этой программе в в первом квартале 2018 года.

Такие сроки установлены для того, чтобы избежать проблем, которые возникли в Орле при реализации программы «Городская среда» в этом году.