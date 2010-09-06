В настоящее время в Орле разрабатывается проект внесения изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания территории города.

В частности, изменения будут регулировать размещение рекламных вывесок на фасадах зданий, сообщил сегодня на рабочем совещании в мэрии первый замглавы администрации Орла Олег Минкин.

Поправки будут включать в себя указаны типовые образцы того, как можно оформлять фасады и того, как это делать нельзя.

По словам господина Минкина, работа над проектом близится к финалу. После завершения проект документа разметят на сайте администрации Орла для общественного обсуждения.