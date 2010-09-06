Жители Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области обратились к руководству компартии по вопросу дороги, сообщил на своей странице в сети Facebook депутат горсовета Орла, коммунист Иван Дынкович.

«Дорога не ремонтировались более 30 лет, а во многих населенных пунктах их вообще никогда не существовало.

В какие только инстанции не обращались мы со своей проблемой, а «воз и ныне там». Надлежащие состояние дорог, а это, в основном, грунтовые дороги, поддерживается сельским поселением. Однако, агрофирмы, в пользовании которых имеются обрабатываемые земельные угодья на территории поселения, привели дороги в плачевное состояние…

30 ноября 2017 года около 16 часов по дороге, проходящей через центр села Моховое под запрещающий знак проследовала целая колонна тяжелой техники (6 комбайнов, тракторы, большегрузные машины) агрофирмы «Мираторг». Мы, жители села, во главе с главой Моховского поселения остановили эту колонну и предложили проехать к нужному им месту по объездной дороге.

Наши замечания были встречены грубым возмущением и отказом проехать другой дорогой. Руководитель колонны связался с кем-то по телефону и через некоторое время позвонил А.Н.Грачёв, заместитель главы Залегощенского района. Грачёв разговор вёл с угрозами и оскорблениями в адрес главы администрации, ссылаясь на распоряжение заместителя губернатора, у которого этот вопрос находится под контролем.

Кроме прочего, Грачёв сказал, что если мы не пропустим колонну, то он прибудет на место вместе с прокуратурой и работниками ГАИ. Под таким давлением пришлось пропускать колонну тяжелой техники. Такие случаи нередки в нашем поселении, а ведь дороги содержатся силами поселения, Залегощенский район не выделяет никаких средств», процитировал Иван Дынкович письмо жителей Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области.

К сожалению, мы вынуждены отключить возможность комментирования на сайте. Надеемся, не навсегда. Оставлять комменты можно на наших страницах в соцсетях Вконтакте, Twitter и Facebook.

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Александр Ремига после отставки ведет активную кампанию в СМИ

2. Прокуратура инициировала проверку статей о деле Доброхвалова – СМИ

3. В Орле чешский продюсер снимет фильм с участием звезд

4. Размещение облигаций даст Орловской области 35 млн рублей экономии

5. Кадастровая стоимость земли в Орловской области необоснованно завышена – Евгений Лыкин

Он все еще здесь

О коллективном Сталине, который жив и по сей день... Читать

 

7 лайфхаков, которые помогут стать умнее 

Предприниматель и финансовый эксперт Эль Каплан о том, как легко и быстро чему-то учиться. Читать 

Советы по делу 

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка. 

На что обратить внимание при оформлении ипотеки?

Что нужно знать до принятия решения о банковском кредите?

Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

СКОРО в ОРЛЕ

10 декабря в 15.00 в музее И. А. Бунина состоится литературно-музыкальный вечер «Музей собирает друзей», посвященный 26-й годовщине открытия музея.

На вечере с музыкальной концертной программой выступит ансамбль «Волшебная флейта» учащихся Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева.

В свой день рождения музей приглашает друзей – почитателей творчества Бунина и принимает поздравления.

Несколько слов

Как стать владельцем малого бизнеса? Все просто: надо купить большой и набраться терпения...

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Помните о правилах безопасности!

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

ДВОРЫ-2018

Что сделать, чтобы двор попал в программу ремонта на будущий год?

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ