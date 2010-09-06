Жители Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области обратились к руководству компартии по вопросу дороги, сообщил на своей странице в сети Facebook депутат горсовета Орла, коммунист Иван Дынкович.

«Дорога не ремонтировались более 30 лет, а во многих населенных пунктах их вообще никогда не существовало.

В какие только инстанции не обращались мы со своей проблемой, а «воз и ныне там». Надлежащие состояние дорог, а это, в основном, грунтовые дороги, поддерживается сельским поселением. Однако, агрофирмы, в пользовании которых имеются обрабатываемые земельные угодья на территории поселения, привели дороги в плачевное состояние…

30 ноября 2017 года около 16 часов по дороге, проходящей через центр села Моховое под запрещающий знак проследовала целая колонна тяжелой техники (6 комбайнов, тракторы, большегрузные машины) агрофирмы «Мираторг». Мы, жители села, во главе с главой Моховского поселения остановили эту колонну и предложили проехать к нужному им месту по объездной дороге.

Наши замечания были встречены грубым возмущением и отказом проехать другой дорогой. Руководитель колонны связался с кем-то по телефону и через некоторое время позвонил А.Н.Грачёв, заместитель главы Залегощенского района. Грачёв разговор вёл с угрозами и оскорблениями в адрес главы администрации, ссылаясь на распоряжение заместителя губернатора, у которого этот вопрос находится под контролем.

Кроме прочего, Грачёв сказал, что если мы не пропустим колонну, то он прибудет на место вместе с прокуратурой и работниками ГАИ. Под таким давлением пришлось пропускать колонну тяжелой техники. Такие случаи нередки в нашем поселении, а ведь дороги содержатся силами поселения, Залегощенский район не выделяет никаких средств», процитировал Иван Дынкович письмо жителей Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области.