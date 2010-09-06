Мобильное приложение «Проверка маркировки товаров» поможет покупателям проверить легальность маркированного товара.

Приложение считает QR-код с чипа и покажет результаты проверки и описание товара, сообщили в ИФНС России по Орлу.

Если покупатель увидит не найдет информации о проверяемом товаре или увидит расхождения в сведениях о товаре с информацией в системе маркировки, он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Сообщение будет рассмотрено контрольно-надзорными органами власти.

С лета 2016 года согласно постановлению Правительства РФ все производители, продавцы и импортеры обязаны маркировать изделия из натурального меха специальными идентификационными знаками. Основная цель маркировки шуб в том, чтобы по каждой можно было проследить весь путь — от производства до продажи конечному потребителю.

В России реализуются два крупномасштабных проекта по маркировке – проект по маркировке меховых изделий и проект по маркировке лекарственных препаратов. В системе маркировки лекарств зарегистрировано 430 крупнейших представителей фармотрасли.

Скачать приложение можно бесплатно в Аppstore и Googleplay.