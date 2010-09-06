Орловский областной суд рассмотрел дело между администрацией города и жительницей дома № 52 на улице Карачевской.

В Советский райсуд обратилась жительница дома на улице Карачевской с требованием проведения работ по капитальному ремонту жилого дома.

Истец указала, что дом построен до 1917 года и с тех пор капитальный ремонт дома не производился.

Районный суд в удовлетворении требований отказал женщине. Женщина обжаловала решение райсуда и подала апелляцию.

Судебная коллегия Орловского облсуда постановила, жилой дом по улице Карачевской находится в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждался в капитальном ремонте еще на момент заселения истца в 1978 году, так и на момент приватизации жилого помещения в 2007 году.

В суде было установлено, что несущие конструкции жилого дома имеют повреждения и находятся в ограниченно работоспособном, а отдельные не несущие конструктивные элементы - в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, судебная коллегия указала, что с приватизацией первой квартиры в доме, право муниципальной собственности на другие жилые помещения, равно как и на общедомовое имущество, не прекращается, соответственно обязанность произвести капитальный ремонт за прежним собственником сохраняется.

Таким образом, облсуд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования жительницы дома, сообщает пресс-служба областного суда.

Теперь администрация города обязана в срок до 1 июля 2018 года провести капитальный ремонт дома№ 52 по улице Карачевской.