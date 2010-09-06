В МУП «Спецавтобаза» полностью ликвидирована задолженность по заработной плате на общую сумму около 4 миллионов рублей.
375 работников предприятия получили заработную плату, сообщили в Следственном комитете РФ по Орловской области.
Доследственная проверка по факту невыплаты зарплаты на предприятии началась 30 ноября.
Все нарушенные права работников МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» восстановлены.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.