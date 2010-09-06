Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2016 год истек 1 декабря.

В налоговой инспекции напомнили, что несвоевременная уплата налогов влечет за собой начисление пени за каждый календарный день просрочки.

Тем, кто не успел заплатить налоги вовремя, рекомендуется в ближайшее время погасить свою задолженность.

Оплатить налоги можно через отделения банков и их терминалы или с помощью электронных сервисов ФНС России «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на портале Госуслуг.

В настоящее время в Орловской области насчитывается более 180 тысяч плательщиков транспортного налога, порядка 265 тысяч плательщиков земельного налога и 443 тысячи плательщиков налога на имущество физических лиц.

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