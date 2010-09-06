В Кадастровой палате Росреестра по Орловской области напомнили о том, что срок действия дачной амнистии закончится 1 марта 2018 года.

Дачная амнистия – это условное название принятого в 2006 году закона, который установил упрощенный порядок для оформления в собственность земельных участков и располагающихся на них домов и строений, находящихся в личном пользовании.

Планировалось, что срок действия дачной амнистии завершится в 2015 году, но действия закона продлили до 1 марта 2018 года. При этом с наступлением 2017 года одно из ее положений — упрощенное оформление строений на землях садовых и дачных товариществ утратило силу.

Ранее оформление происходило по декларации, которую собственноручно заполняли владельцы недвижимости. Сейчас, чтобы узаконить домик или гараж, необходимо наличие технического плана. Для его изготовления необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведет обмеры постройки, определит ее точные координаты с привязкой объекта к земельному участку.

В ведомстве сообщили, что с начала года дачной амнистией воспользовались свыше 3 000 орловцев.

Остальным просят поспешить, чтобы не попасть под новые требования. После 1 марта 2018 года при подготовке документов на регистрацию права нужно будет сделать техническую документацию на дом, получить разрешение на строительство и согласование в соответствующих инстанциях.