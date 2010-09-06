В администрацию Орла жители улицы Раздольной пожаловались на новую схему движения маршрута № 23.

Замначальника отдела транспортного обслуживания администрации города Сергей Валуев сообщил, что летом маршрут курсировал до санатория Лесной. А в сентябре движение изменили до остановки «Силикатная».

Глава администрации Орла Александр Муромский на рабочем совещании дал поручение рассмотреть поручение орловцев, проживающих по улице Раздольной.

— Пригласите жителей Северного района, депутата по округу и перевозчика. Рассмотрите все варианты и примите решение, которое не оставит без транспортного обслуживания ни Северный район, ни улицу Силикатная, - поручил Александр Муромский.