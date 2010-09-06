В преддверии новогодних праздников «Ростелеком» организовал на площади Ленина в Орле зону бесплатного Wi-Fi.

Уже сейчас все желающие могут свободно воспользоваться доступом в интернет, а в конце декабря здесь откроется ледовый каток, который будет работать до 10 января.

Для подключения к бесплатному Wi-Fi надо выбрать сеть Rostelecom_FREE и пройти авторизацию с помощью SMS.

Специалисты «Ростелекома» обеспечили сплошное покрытие Wi-Fi всей территории центральной площади города, с которой одновременно выйти в Сеть могут до 800 пользователей. Установленное оборудование позволяет уменьшить помехи от других устройств и поддерживать устойчивый сигнал с каждым абонентским устройством на скорости до 300 Мбит/с.

Юрий Солдатенков, директор Орловского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы подготовили подарок для жителей Орла – бесплатный интернет для гостей катка на площади Ленина. Наши специалисты обеспечили устойчивый сигнал, чтобы каждый посетитель ледового катка мог делиться фотографиями, публиковать видео и вести онлайн-трансляцию в социальных сетях прямо с центральной площади города».

Беспроводной доступ в интернет – не только отличное дополнение массовых мероприятий, но и верный помощник для бизнеса. Абонентам сервиса «Управляемый Wi-Fi» доступны такие функции, как управление настройками сетей, размещение рекламной и справочной информации на приветственной странице, проведение маркетинговых опросов, статистика посещений и многое другое.

Оставить заявку на подключение услуги можно на сайте www.rt.ru или обратиться в отдел продаж Орловского филиала «Ростелеком». Специалисты компании установят и настроят оборудование в удобное время.

Получить дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» можно в любом Центре продаж и обслуживания или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.