12 декабря директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов вместе с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области и представителями УМВД в торжественной обстановке вручили паспорта юным жителям Орла.

Кроме самих паспортом, молодые люди, достигшие 14-летнего возраста красочные буклеты, посвященные государственной символике.

- С получением паспорта для молодых людей открывается масса новых возможностей, но, в то же время, это и новый уровень ответственности. Символично, что молодые люди смогли получить этот важный документ в их жизни в День Конституции – государственный праздник нашей страны, который ассоциируется с суверенитетом России и патриотизмом,, – отметил Павел Меркулов.

В ходе мероприятия была проведена викторина на знание геральдики страны, участники обсудили основные положения Конституции России, избирательного законодательства.

А творческие коллективы Орла исполнили для гостей патриотические песни.

На фото: паспорт молодому человеку вручает глава исполкома регионального отделения ОНФ Владимир Филонов.