Лыковская ГЭС Орловской области вошла в число лучших проектов Международной премии «Малая энергетика – большие достижения».

Премию поручили компании, реализовавшие лучшие проекты в сфере малой распределенной и альтернативной энергетики, сообщает сайт областной администрации.

Церемония награждения победителей прошла 12 декабря в Торгово-промышленной плате РФ.

В число обладателей Премии также вошли челябинская компания «Перспектива», московская компания «ГринТехЭнерджи», новочебоксарский центр тонкопленочных технологий в энергетике ГК «Хевел».

Напомним, Лыковская гидроэлектростанция мощностью 760 кВт была построена в 1953 году Мценском районе. После капитального ремонта в ноябре 2015 года, объект возобновил работу.

Стоимость инвестпроекта составила 200 млн рублей. Его реализация позволила производить, передавать и распределять электроэнергию за счет возобновляемых энергоисточников. Отметим, что это объект так называемой зеленой энергетики, который не вредит окружающей среде. Он уникален не только для Орловщины, но и для России в целом.