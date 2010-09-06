Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают качество жизни в своих городах.

Аналитики составили рейтинг 250 населенных пунктов Российской Федерации.

Более 250 тысяч россиян по пятибалльной шкале оценивали экологическую ситуацию в городе, ЖКХ, обеспеченность магазинами, отношения с соседями, стоимость жизни в городе, безопасность проживания, условия для детей и др.

Выше всего оценили удобство жизни в своем городе жители Анапы. На втором месте - Грозный. Замыкает тройку лидеров подмосковная Дубна, получившая высокие оценки по критериям «Экология», «Спорт и отдых» и «Условия для детей».

Орел разместился в рейтинге на 145 строчке. Почти по всем показателям орловцы поставили среднюю оценку.

Два крупнейших города России – Москва и Санкт-Петербург – заняли 22-ю и 29-ю строки в рейтинге.