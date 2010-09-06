Сегодня Орловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокурора о заключении под стражу экс-гендиректора ЗАО «Дормаш» Вячеслава Гудкова.

Ранее, 29 ноября, Заводского райсуда Орла отказал региональному Следственному комитету в избрании для бывшего топ-менеджера «Дормаша», проходящего обвиняемым по уголовному делу, меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Избранная ранее мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подзреваемым не нарушалась. Срок предварительного следствия по этому делу а составляет уже более полутора лет. Ранее суд уже неоднократно отказывал в избрании меры пресечения в виде заключения Гудкова под стражу. Каких-либо новых оснований следствием представлено не было, - пояснили ситуацию в областном суде. 

Кроме того, облсуд внес в адрес прокурора Орловской области и руководителя регионального управления СК частное постановление. Судом указано на необходимость «принятия мер по недопущению нарушений уголовно-процессуального законодательства при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», говорится в сообщении суда.

Вячеслав Гудков обвиняется по двум статьям Ук «Злоупотребление полномочиями» и «Невыплата заработной платы». Следствие считает, что Гудков «в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, вывел с предприятия через подставную фирму «Дормаш-интернешнл» 584 единицы дорожной техники под видом ничтожных сделок купли-продажи, присвоив при этом более 600 миллионов рублей». 

В результате чего работникам не была выплачена заработная плата на сумму более 60 миллионов рублей, а предприятие было признано банкротом, сообщал ранее СК. 

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