6 декабря Арбитражный суд Орловской области вынес беспрецедентное решение в новейшей истории региональной юриспруденции.

По иску бизнесмена Владимира Тильмана (на фото) суд вынес решение о взыскании в его пользу с Министерства внутренних дел РФ за счет казны Российской Федерации 3,18 млн рублей причиненных убытков. 

История такова. В 2015 году, в разгар расследования уголовного дела №284093, с территории промбазы в переулке Силикатном было вывезено находившееся там движимое имущество (в том числе и имущество ИП Тильмана В.Г.). Имущество вывезли в рамках следственных действий сотрудники следственного управления УМВД по городу Орлу и передали на хранение в ООО «Ковчег». 

В июле 2015 года постановлением следствия УМВД по городу Орлу вывезенное имущество было признано «вещественными доказательствами». Как следует из материалов суда, это были, в основном, промышленные насосы, запчасти к ним и прочие  производственные комплектующие. Всего на сумму порядка 3,5 млн рублей.

Когда дело закрыли, бизнесмен попытался истребовать свое имущество обратно. Но оно исчезло. Точнее, исчезли «204 позиции имущества в общем количестве 331 штука, всего на сумму 3 175 258 руб. 63 коп.», - говорится в материалах суда.

Это дело о возврате имущества и компенсации убытков арбитражный суд рассматривал с мая 2015 года по декабрь 2017 года.  В иске фигурировали множество юрлиц и сложные хозяйственные взаимоотношения. Только в решении суда по этому делу насчитывается 45 страниц печатного текста.

В итоге суд удовлетворил иск Владимира Тильмана частично. В требованиях к различным контрагентам ему было отказано, а требования к МВД РФ в сумме 3,18 млн рублей были признаны судом обоснованными.

«МВД России как главный распорядитель средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание МВД России, выступает в суде от имени казны Российской Федерации по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями (бездействием) соответствующих должностных лиц и органов, по ведомственной принадлежности», - говорится в решении суда.

Именно министерство несет ответственность за «убытки, причиненные вследствие необеспечения федеральным органом исполнительной власти надлежащего хранения изъятого имущества», говорится в решении.

Примечательно, что ООО «Ковчег», на чьей базе было размещено вывезенное имущество, изъятое сотрудниками СУ УМВД России по Орлу представило в материалы дела отзыв, в котором указало, что не принимало на ответственное хранение данное имущество

Суд установил, что юридически процесс так называемого «ответственного хранения» не был проведен как требует того законодательство. Соответственно, «хранитель» ( в данном случае «Ковчег») никакой ответственности  за размещенное у него имущество в данной ситуации не несет. В итоге ответственность за убытки, причиненные ИП Тильман, несет МВД РФ за счет федерального бюджета. 

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