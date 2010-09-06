Экс-директор АО «АИЖК Орловской области» Сергей Кочергин, чудесным образом оказавшийся на свободе и сразу в Москве, приехал в Орел к следователю, сообщают «Орловские новости».

С него взята подписка о невыезде (из Орла?) в рамках уголовного дела, которое расследует орловская полиция.

10 декабря орловские журналисты узрели, что господин Кочергин, который обвиняется по трем статья УК, и который находился под стражей с осени прошлого года, появился в сети Facebook. На своей странице он сообщил, что находится в Москве.

Примечательно, что попытки оперативно получить хоть какой-то официальный комментарий (даже ответы на простые вопросы: дело еще расследуется или закрыто? В каком статусе находится Сергей Кочергин?) в прокуратуре области и областном УМВД оказались безуспешными.

Сегодня днем из УМВД по Орловской области нам сообщили, что дело расследуется, и с Кочергина взята подписка о невыезде. Из прокуратуры Орловской области нет вообще никакой реакции на вопросы СМИ об очень громком и резонансном деле, в котором фигурируют многомиллионные суммы. 

Господин Кочергин является обвиняемым по трем статьям УК: злоупотребление полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, мошенничество в особо крупном размере и покушение на преступление. 

Уголовное преследование приезжего топ-менеджера было начато по материалам УФСБ по Орловской области по фактам махинации с объектами недвижимости и покушения на вывод активов АО «АИЖК Орловской области», Позднее к этому делу добавились и другие эпизоды. 

Сергей Кочергин был задержан 25 октября прошлого года. И до 8 декабря этого года находился под стражей.

Кочергин был назначен генеральным директором АО «АИЖК Орловской области» (компания принадлежит Орловской области в лице департамента госимущества и земельных отношений) летом 2015 года. В августе 2016 года на внеочередном заседании Совета акционеров АО был отправлен в отставку. Это случилось уже после того, как правоохранители вскрыли ряд подозрительных сделок с участием Сергея Кочергина. 

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На вечере с музыкальной концертной программой выступит ансамбль «Волшебная флейта» учащихся Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева.

В свой день рождения музей приглашает друзей – почитателей творчества Бунина и принимает поздравления.

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