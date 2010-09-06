Конкурсная комиссия определила имена обладателей ежегодной премии «Молодые лица города- 2017», сообщает администрация Орла.

В этом году в конкурсе было 14 номинаций, на которые подано более 70 заявок.

Самыми востребованными (12 заявок) стали номинации «Альма матер» (для тех, кто достиг определенных высот в учебной деятельности и научно-исследовательской работе) и «Свет знаний» (за достижения в педагогической деятельности).

Имена победителей конкурса этого года назовут 20 декабря в 15:00 на торжественной церемонии награждения, которая состоится в концертном зале Орловского госинститута культуры.

Победители получат грамоты администрации Орла и денежные премии.