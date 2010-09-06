С 14 декабря начальником МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является Светлана Климова (на фото).

Распоряжение о назначении подписал глава администрации Орла Александр Муромский.

Светлана Климова родилась в Туле.Работала бухгалтером в ЗАО «Бытовик», затем в администрации города Мценска, где занимала должности главного специалиста по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса комитета городского хозяйства. А затем была начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Мценска.

Предыдущий директор УКХ Дмитрий Зуев написал заявление об увольнении по собственному желанию в середине ноября этого года. Он проработал в этой должности год – с ноября 2016 года.

До него четыре месяца УКХ руководил Сергей Мерзликин, нынешний замглавы администрации Орла. До него три месяца директором УКХ была  небезызвестная в Орле Екатерина Стрелец, которая сейчас проходит по двум уголовным делам коррупционной направленности.

До госпожи Стрелец УКХ руководил также небезызвестный Владимир Достовалов, который сейчас также проходит фигурантом по двум делам.

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