13 декабря студенты Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС провели флешмоб в поддержку создания фильма о подвиге Зои Космодемьянской.

Инициатором создания фильма «Страсти по Зое» выступило Российское военно-историческое общество (РВИО).

Режиссером картины станет Егор Кончаловский и съемки фильма начнутся 2018 году. Сценарий фильма написан на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий московским драматургом Елизаветой Трусевич. Работа выбрана в результате открытого творческого конкурса РВИО. По оценкам жюри, в сценарии не содержится недостоверной информации, а все мифы, выдаваемые за «правду о войне», планомерно и скрупулезно опровергаются. В работе над кинокартиной активное участие в качестве консультантов примут эксперты РВИО.

В настоящее время объявлен сбор народных пожертвований на новый фильм о подвиге Зои Космодемьянской. Внести посильную лепту в увековечивание памяти о подвиге Зои Космодемьянской может каждый желающий на сайте ДАР.ИСТОРИЯ.РФ