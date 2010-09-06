Вчера, 13 декабря, представители Общероссийского народного фронта в Орловской области рассказали главе администрации Орла Александру Муромскому о том, какие проблемы и вопросы горожан будут актуальными в повестке будущего года и подвели итоги совместной работы в году уходящем.

Были рассмотрены результаты реализации приоритетных проектов движения. В частности, в рамках проекта «Генеральная уборка» в Орле ликвидировано 87 свалок из 180.

В рамках проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог» активисты ОНФ добились проведения ямочного ремонта на 47 участках, а на 18 - капитальной замены дорожного полотна. Также активисты ОНФ обратили внимание на необходимость усиления контроля за работами по благоустройству дворов в Орле.

Был поднят вопрос и о проблемах жителей обрушившегося дома по Набережной Дубровинского 68, а также старого дома на Курской, 1. Снова обсуждался вопрос с установкой подъемника для мальчика-инвалида в доме на Раздольной.

Отдельной темой, причем, очень острой был вопрос о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах. Тут и срыв сроков, и отвратительное качество и другие проблемы, на которые жалуются горожане.

Был поднят вопрос и о ремонте тротуаров, который необходимо проводить не отдельными участками, а системным способом. Говорили и о уже поднимавшейся проблеме организации парковок вблизи детской поликлиники имени З.И. Круглой.

По итогам обсуждения проблемных вопросов Александр Муромский дал соответствующие поручения.