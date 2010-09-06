Сегодня на заседании комитета по строительству, перспективному развитию города горсовета Орла обсудили организацию в областном центре платных стоянок.

Начальник управления градостроительства Виктор Булгаков рассказал о разработанной в 2013 году концепции по организации парковок в областном центре.

Однако до настоящего времени идея так и не воплощена в жизнь.

По словам Виктора Булгакова, организация платных парковок позволяет на 10% снизить нагрузку на улично-дорожную сеть. Кроме того, поступления от платных парковок в бюджет города может составить около 50-60 млн рублей.

Председатель комитета Владимир Строев рекомендовал администрации города проработать этот вопрос и представить свои предложения до первого марта 2018 года на заседание профильного комитета.