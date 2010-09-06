Арбитражный суд Орловской области утвердил мировое соглашение, заключенное 12 декабря этого года между казенным учреждением «Орелгосзаказчик» и ООО «Спецстрой-Монтаж», которое занималось, в частности, и реконструкцией Центрального стадиона Орла.

Весной прошлого года «Орелгосзаказчик» подал в суд иск о принуждении подрядчика к исполнению гарантийных обязательств по госконтракту.

Служба заказчика требовала устранить выявленные дефекты и недостатки в проведенных работах по реконстуркции стадиона.

По мировому соглашению между сторонами, истец отказывается от требований «к ответчику в части устранения протечки кровли котельной на участке длиной 5 метров, устранения протечки по стыкам примыканий ребристых плит покрытия кровли котельной», говорится в материалах суда.

При этом ответчик (подрядчик) признает наличие у него гарантийных обязательств по стадиону и обязуется до 30 апреля будущего года устранить следующие недостатки и дефекты. А именно, «выполнить работы по обеспечению качественного примыкания верхнего слоя покрытия кровли к фановым трубам канализации, устранить отслоение примыкания листов покрытия кровли друг к другу по всей площади кровли туалета-раздевалки; - выполнить работы по обеспечению плотного примыкания водоотливов вдоль стен.

После заключения мирового соглашения арбитражный суд производство по иску «Орелгосзаказчика» прекратил.

В конце января этого года возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Спецстрой-Монтаж» Андрея Парфененко. Компания работала на «юбилейных» объектах и строительстве дорог в областном центре.

Дело возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Орловской области по части 4 статьи 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Расследование ведет УМВД по Орловской области.

Следствие предполагает, что руководство компании незаконно легализовало около 23 млн рублей из бюджетных средств, которые были им перечислены департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области по госконтрактам.

Правоохранительные органы имеют все основания считать, что в общей сложности «Спецстрой-Монтаж» обманным путем получил от вышеназванного департамента более 30 млн рублей за работы, которые не производил, и на материалы, которые не покупал.

По оперативным данным, гендиректор компании-подрядчика легализовал часть полученных преступным путем миллионов. Делал он это без особой фантазии: перечисляя их несколькими траншами на счета другой фирмы.

Прошел год, но об итогах этого расследования ничего не слышно. Закрыто это дело или расследуется, в каком статусе находится господин Парфененко?. После нашумевшего случая с экс-директором «АИЖК Орловской области» Сергеем Кочергиным, оказавшимся в Москве после года заключения под стражей в Орле из-за уголовного дела по трем статьям УК на много миллионов рублей, воможны людтые варианты развития событий.

ООО «Спецстрой-Монтаж» зарегистрировано в Орле в июле 2006 года. 80% долей владеет кипрская FANBIARI INVESTMENTS LIMITED, остальные доли принадлежат Елисею Силантьеву. Генеральным директором был и остается Андрей Парфёненко.

Основной вид деятельности компании – строительство зданий и сооружений.