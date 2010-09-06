12 декабря Арбитражный суд Орловской области принял к рассмотрению иск муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» ( УКХ) к подрядчику ООО «ДВИН», которое получило в этом году контракты по ремонту дорог и дворов в Орле.

УКХ взыскивает с тульской компании пени по четырем муниципальным контрактам, общая сумма требований - 2,6 млн рублей.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 12 января 2018 года.

ООО «Двин» зарегистрировано в августе 2016 года в Туле в комнате №10 дома №16 улицы Октябрьской. На момент получения орловских контрактов компании было меньше года с момента создания. Уставной капитал – 10 тысяч рублей.

Генеральный директор компании - Унан Чрагян, принадлежит ООО Радику Аракеляну.

Три двора, вошедшие в программу благоустройства города 2017 года, и которые делал «ДВИН» не прошли лабораторные исследования и не будут приняты. Также «ДВИН» делал благоустройство парка «Ботаника», но там вроде лучше ситуация: сроки сдвинуты, но работы приняты.

В конце сентября городские власти сообщали о том, что часть дорожных объектов ООО «Двин» в Орле «подвисли» и подрядчику направлены претензии.