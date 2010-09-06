С 7 по 10 декабря в Калининграде прошел чемпионат России по рукопашному бою. В соревнованиях приняло участие 288 спортсменов из 48 регионов России.

Орловский спортсмен Максим Ефременко стал победителем Чемпионата России в весовой категории до 70 кг, сообщает издание «ОрелСпорт».

На Чемпионате Максим представлял Москву и сборную МВД России. На турнире орловец провел пять победных поединков.

Своей победой боец завоевал себе путевку на Чемпионат Европы, который пройдет в апреле 2018 года в Беларуси.