С 16 по 18 декабря в Орле пройдет благотворительная ярмарка изделий ручной работы, сообщает «Орловская городская газета».

Цель проекта – помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам, воспитывающимся в многодетных, опекунских или малообеспеченных семьях, получить новые навыки.

– Известные орловские мастера и преподаватели декоративно-­прикладного искусства проведут с детьми серии мастер-­классов по различным видам ремесел: вязание, вышивание, рисование, лепка, валяние, лоскутная пластика, кружевоплетение и т.д. Это поможет детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не только проявить творчество, сделать шаг к социальной адаптации, но и, возможно, найти дело жизни, – рассказывает главный организатор Светлана Медведева.

На благотворительной ярмарке будут представлены работы детей и педагогов — участников проекта. Средства от их продажи пойдут на покупку новогодних подарков для воспитанников детских домов и интернатов.

Ярмарка будет работать с 12 до 19 часов по адресу: ул. Ленина, 32/34 (магазин «Сударушка»).