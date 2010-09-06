14 декабря депутаты горсовета Орла на комитете по экономической политике и развитию предпринимательства рассмотрели вопросы транспортного обслуживания.

Как сообщил депутатам начальник отдела организации транспортного обслуживания населения администрации Орла Игорь Шквыря, в этом году перевозчикам было направлено 47 претензий за нарушение графика движения, ненадлежащее отношение водителей к пассажирам и другие нарушения, наложено 28 штрафов.

Тем не менее, как отметил председатель комитета Владимир Бутусов, несмотря на принимаемые меры, от жителей постоянно поступают жалобы на качество транспортного обслуживания.

Игорь Шквыря пояснил, что главные проблемы – это нехватка водителей, недисциплинированность перевозчиков. При этом штраф за несоблюдение графика движения — всего 100 рублей.

По мнению депутата Тимура Нерушева, следует провести серьезную работу по совершенствованию маршрутной сети Орла.

– Мы не в первый раз обсуждаем этот вопрос, говорим о рентабельности маршрутов, о проблемах перевозчиков, и забываем, что главная задача — обеспечить гражданам удобное передвижение по городу. Может, стоит обратиться к специалистам, которые по-­настоящему разбираются в вопросе составления маршрутов? Еще я убежден, что транспорт должен быть муниципальным, и это должно быть предприятие, которое способно конкурировать с частными перевозчиками, способно постоянно модернизироваться и приносить прибыль, – пояснил свою позицию Нерушев.

Депутат Наталья Кирдеева внесла предложение ужесточить наказание для перевозчиков: вместо назначения мелких штрафов сразу обращаться в надзорные органы, привлекать прокуратуру.

В итоге депутаты порекомендовали администрации Орла разработать порядок обследования пассажиропотока, по результатам которого усовершенствовать маршрутную сеть.

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