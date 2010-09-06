Администрация города продолжает работу по демонтажу незаконно установленных на территории Орла металлических гаражей и конструкций.

Сейчас ищут хозяев незаконных построек в Советском и Железнодорожном районах.

12 декабря представители теруправления Железнодорожного района разместили 12 объявлений в районе дома № 14 по улице Паровозной.

Если до 22 декабря, владельцы не демонтируют гаражи самостоятельно, специальная комиссия вынесет решение о сносе и затем будет выбран подрядчик, который уберет конструкции.

В Советском районе города владельцам металлического объекта (сторожки) и ограждения, находящихся в районе Орловского противотуберкулезного диспансера, на пересечении ул. Приборостроительной и ул. Цветаева предложили самостоятельно убрать постройки в срок до 24 декабря.

Имущество и сама коробка гаража будут храниться несколько месяцев по адресу Новосильское шоссе, 18. Если собственники и оттуда их не заберут, то имущество перейдет в муниципальную собственность.