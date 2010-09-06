В администрации города сообщили, что муниципальное предприятие полностью готово к зимнему периоду.

По информации УКХ администрации города, для очистки дорог от снега и наледи задействовано 89 единиц специализированной техники: снегоуборщики, грейдеры, бульдозеры, тракторы, самосвалы, погрузчики и другие машины.

– Для очистки мостов и путепроводов спецавтобаза организовала специальную бригаду из 14 человек. Для очистки тротуаров задействованы более 70 человек, уже завезено около пяти тонн песко-­соляной смеси для обработки пешеходных дорожек. Круглосуточно функционирует диспетчерская служба, – пояснил и. о. начальника УКХ Сергей Маркин.

Основным подрядчиком остается ГУП «Дорожная служба», спецавтобаза выполняет работы по договору субподряда.