Дополнительные пассажирские поезда свяжут Санкт-Петербург с Орлом в период новогодних праздников, сообщает РЖД.

С 28 декабря по 3 января между Санкт-Петербургом и Орлом будут курсировать дополнительные пассажирские поезда №273 и №274.

28 и 31 декабря поезд №273 отправится из Санкт-Петербурга в 00:40 и в 00:34 соответственно, а прибудет в Орёл в эти же дни в 16:44. 1 января поезд №273 отправится из Санкт-Петербурга в 19:27 и прибудет в Орёл 2 января в 11:08.

В обратном направлении поезд №274 из Орла в Санкт-Петербург отправится 29 декабря в 12:50 и 2 января в 14:10, а в конечный пункт прибудет 30 декабря в 4:10 и 3 января в 5:01 соответственно.

Кроме того, жители и гости Орла могут приобрести билеты на дополнительные пассажирские поезда №297 и №298, которые также будут курсировать в новогодние праздники между Санкт-Петербургом и Курском.