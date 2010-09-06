Педагог дома детского творчества № 3 города Орла Александр Панфилов стал одним из лучших среди работников дополнительного образования России.

Финал Всероссийского «Сердце отдаю детям» прошел с 4 по 7 декабря в Ханты-Мансийске.

Александр Панфилов, представлявший Орловскую область, руководит детским радиоспортивным объединением.

Всего в конкурсе приняли участие 229 педагогов из 66 регионов России, в очном финальном этапе — 60 педагогов из 36 регионов.

Орловец награжден дипломом лауреата II степени в номинации «Техническая», а также специальным дипломом участника очного этапа «За проявленную активность, творческую инициативу, стремление к созидательной деятельности, неиссякаемый педагогический поиск и качественную подготовку к мероприятиям всероссийского уровня».