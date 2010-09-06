Семь жителей Орла и области, пострадавших на производстве, стали обладателями новых автомобилей с автоматической коробкой передач.

Все автомобили приобретены за счет средств ФСС РФ. Каждый автомобиль оборудован под конкретного получателя, с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей.

По словам председатель Орловского отделения ФСС Олега Ревякина, как правило, автомобиль в качестве средства социальной реабилитации назначается людям с последствиями тяжелых травм спинного мозга или с ампутацией ног, вследствие чего они ограничены в передвижении.

За время действия программы государственной поддержки пострадавших на производстве более 180 жителей Орловской области были обеспечены личным автотранспортом.