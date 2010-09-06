В ГУ МЧС по Орловской области сообщили о том, что в ближайшее время на территории Орловской области ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия ожидаются сегодня вечером и завтра, 16 декабря.

Ночью и днем возможны дожди, местами туман. Ветер южный ночью 7-12, днем 9-14, местами порывы до 19 м/с.

Температура воздуха ночью 0°С…+5°С, днем +4°С…+9°С.

В региональном МЧС предупредили, что неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной возникновения ЧП: обрывов линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.