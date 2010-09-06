В 2018 году в регионе будет разработана и внедрена программа «Основы финансовой грамотности» для детей дошкольного возраста, сообщает "Орловская городская газета".

Подписано соглашение между Департаментом образования Орловской области и Центральным банком РФ в области повышения финансовой грамотности населения.

– Подписание соглашения открывает новые горизонты для распространения финансовых знаний среди школьников и студентов. Уже сегодня в регионе определены две опорных и 13 пилотных школ, которые начали апробацию специализированных учебных материалов, подготовленных при участии Банка России. В наших совместных планах также запуск проекта цикла открытых уроков финансовой грамотности в школах региона, – сообщил управляющий Отделением Орел ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Юрий Мишустин.

Также в программы подготовки будущих учителей в Мезенском и Болховском педагогических колледжах будут включены вопросы изучения основ финансовой грамотности.