Администрация Орла ведет переговоры с компанией «Ростелеком» по выполнению аварийных ремонтных работ при отключении уличного освещения, сообщает «Орловская городская газета».

По информации и. о. начальника УКХ Сергея Маркина, судебное разбирательство по энергосервисному контракту продолжается.

Тем временем на сетях уличного освещения участились случаи аварийного отключения. Поскольку сети еще не переданы на баланс УКХ, устранять аварии приходится в экстренном порядке.

– Сейчас ведутся переговоры с компанией «Ростелеком» о том, чтобы заключить контракт на проведение аварийных работ, – сообщил Сергей Маркин.

Глава администрации Орла Александр Муромский напомнил, что на прошлой неделе отключения были на улице Московской и Кромском шоссе.

– Нам пришлось срочно искать аварийную бригаду, ситуацию надо исправлять в кратчайшие сроки, – заявил Александр Муромский.