Ситуацию с реализацией программы «Городская среда» сегодня на сегодня комитете ЖКХ в мэрии Орла обсудили депутаты.

Как сообщила замначальника управления городского хозяйства Галина Итальянцева, из 76 дворов, работы полностью выполнены на 48 объектах. Еще 25 дворов предъявлены к сдаче.

Три двора не соответствуют лабораторным исследованиям. Это объекты по адресам дворы домов № 274 и 376 по улице Комсомольской и двор дома № 10 по улице Кромской.

Новый руководитель УКХ Светлана Климова убеждена, что три дворовые территории будут приняты после повторной дополнительной экспертизы.

По словам Светланы Климовой дворы прошли экспертизу по толщине и насыщению, вопрос был только по водонаполняемости.

Депутат Тимур Нерушев предупредил нового начальника УКХ о том, что все недоделки предыдущих руководителей УКХ лягут на ее плечи.

- Нельзя принимать дворы только на основе проб. Во дворах должны быть созданы условия для жителей, а на деле - там лужи стоят. Нареканий много, — сказал Тимур Нерушев.

Руководитель КСП Орла Татьяна Успенская сообщила о начале 18 декабря совместной проверки КСП города и области по программе «Городская среда».