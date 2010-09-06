Орловский предприниматель и вице-спикер областного Совета Сергей Потемкин  сообщил «Орловским новостям», что никаких предложений от областных властей по предмет его участия в судьбе футбольного клуба «Орел» ему не поступало.

Он сказал, что знает, что эта идея обсуждается, но кроме «сплетен» пока никакой конкретики нет.

- Я действительно раньше увлекался футболом, была команда, но со мной никто на эту тему не связывался. Готов ли я возглавить клуб? Я для себя еще ничего не решал, даже не готов эту тему обсуждать, - сказал он изданию.

Как ранее сообщалось, на прошлой неделе ветераны орловского футбола обратились к врио губернатора Андрею Клычкову с просьбой назначить директором ФК «Орел» депутата облсовета, бизнесмена Сергея Потёмкина.

Как известно, в начале этого года ФК «Орел» лишился профессионального статуса. Это означает, что ему запрещено приниматья участие в любых на любых соревнованиях федерального уровня, в том числе на КФК.

К сожалению, мы вынуждены отключить возможность комментирования на сайте. Надеемся, не навсегда. Оставлять комменты можно на наших страницах в соцсетях Вконтакте, Twitter и Facebook.

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Экс-директор орловского АИЖК Сергей Кочергин написал, что он на свободе 

2Как жители Мохового остановили колонну техники «Мираторга» и что из этого вышло

3Клычков будет «с интересом наблюдать за судом по «закону Потомского»

4. Экс-директор «Орелгортеплоэнерго» злоупотребил на 139 млн рублей – СК

5В «Национальном рейтинге трезвости» Орловская область заняла 48-е место

Он все еще здесь

О коллективном Сталине, который жив и по сей день... Читать 

7 лайфхаков, которые помогут стать умнее 

Предприниматель и финансовый эксперт Эль Каплан о том, как легко и быстро чему-то учиться. Читать 

Советы по делу 

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка. 

На что обратить внимание при оформлении ипотеки?

Что нужно знать до принятия решения о банковском кредите?

Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

СКОРО в ОРЛЕ

10 декабря в 15.00 в музее И. А. Бунина состоится литературно-музыкальный вечер «Музей собирает друзей», посвященный 26-й годовщине открытия музея.

На вечере с музыкальной концертной программой выступит ансамбль «Волшебная флейта» учащихся Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева.

В свой день рождения музей приглашает друзей – почитателей творчества Бунина и принимает поздравления.

Несколько слов

Как стать владельцем малого бизнеса? Все просто: надо купить большой и набраться терпения...

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Помните о правилах безопасности!

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

ДВОРЫ-2018

Что сделать, чтобы двор попал в программу ремонта на будущий год?

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ