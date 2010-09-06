Орловский предприниматель и вице-спикер областного Совета Сергей Потемкин сообщил «Орловским новостям», что никаких предложений от областных властей по предмет его участия в судьбе футбольного клуба «Орел» ему не поступало.

Он сказал, что знает, что эта идея обсуждается, но кроме «сплетен» пока никакой конкретики нет.

- Я действительно раньше увлекался футболом, была команда, но со мной никто на эту тему не связывался. Готов ли я возглавить клуб? Я для себя еще ничего не решал, даже не готов эту тему обсуждать, - сказал он изданию.

Как ранее сообщалось, на прошлой неделе ветераны орловского футбола обратились к врио губернатора Андрею Клычкову с просьбой назначить директором ФК «Орел» депутата облсовета, бизнесмена Сергея Потёмкина.

Как известно, в начале этого года ФК «Орел» лишился профессионального статуса. Это означает, что ему запрещено приниматья участие в любых на любых соревнованиях федерального уровня, в том числе на КФК.