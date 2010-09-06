15 декабря в Среднерусском институте управления – филиала РАНХиГС в Орле прошли, ставшие традиционными IX Орловские социологические чтения на тему: «Социальная дифференциация регионов: вызовы и перспективы».

Участие в чтениях приняли специалисты в области социологии Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Пензы, Тулы, Курска и Брянска.

С приветственным словом к участникам обратился Президент Российского общества социологов Валерий Мансуров. Он вручил почетные грамоты самым активным членам РОС, членские билеты РОС начинающим исследователям.

В пленарном заседании также приняли участие: Валерий Маркин , руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии, Галина Баранова, старший научный сотрудник ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации», Владимир Патрушев , президент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, Ирина Батанина, директор института гуманитарных и социальных наук, Гюзель Горбунова, директор Образовательного центра развития личности «Академия успеха.

После пленарного заседания состоялась презентация научной и учебно-методической литературы по социологии, в рамках которой все желающие могли ознакомиться с социологической литературой библиотеки Института. Были представлены стендовые презентации книг и периодических изданий, которые будут полезны в учебной и научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов.

Затем свою работу участники продолжили на дискуссионной площадке: «Социальная дифференциация регионов: вызовы и перспективы», где аспиранты презентовали результаты своих научных исследований. И завершила работу конференции деловая игра «Образовательный потенциал регионов», организованная для потенциальных абитуриентов.