История о многодетной семье из республики Коми, для которой не нашли денег на поездку в Москву, а вместо этого подарили термос, стала резонансной благодаря публикациям в СМИ.

Журналисты «Московского комсомольца» уже после разразившегося скандала позвонили маме Ларисе Щукиной и взяли у нее интервью.

Женщина рассказала, что местные чиновники после того, как эту позорную историю узнала вся страна, пытались оправдаться и даже нашли для семьи с девятью детьми сертификат на санаторий в Кировской области. Правда, доплатить за путевку семье все-таки придется.

Интересно, что в интервью женщина рассказала, что «добрые люди, которые узнали нашу историю, предлагали переехать в колхоз Орловской области. Там есть дом, куда бы мы могли все заселиться. Но куда я с севера уеду? Я тут уже привыкла».

От себя добавим, что в Орловской области действительно живут добрые люди, и они наверняка бы помогли семье обустроиться на новом месте. Но пока Щукины решили остаться жить на родине.

В Республике Коми мать девятерых детей Лариса Щукина стала победительницей Всероссийского конкурса «Семья года». Всех членов семьи пригласили в Москву на торжественное чествование. Поездка сорвалась — организаторы мероприятия не нашли денег на проезд победителям. В качестве компенсации вручили Щукиным почетную премию — металлический термос, сообщал МК.