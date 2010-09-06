Специалисты управления градостроительства администрации Орла завершают разработку порядка установки и эксплуатации информационных конструкций на территории областного центра.

По словам начальника управления Виктора Булгакова, предлагаемый документ призван дополнить, уточнить и детализировать Правила благоустройства и санитарного содержания города Орла.

Специалисты разработали текстовую и графическую части. В последней наглядно представлены образцы информационных конструкций (размеры, элементы) и варианты их размещения, а также примеры того, что делать нельзя.

Проект документа опубликован для общественного обсуждения на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Градостроительство и землепользование».

До 14 января все желающие могут направлять свои предложения и замечания в управление градостроительства администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 7, каб. 17) или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Обращения будут рассмотрены и по возможности внесены в проект.

Затем его направят на правовую экспертизу и представят депутатам горсовета.