Кадастровая палата Орловской области напоминает жителям региона, что за неиспользование земельного участка по назначению собственнику грозит штраф или изъятие участка.

Покупая земельный участок, собственники, как правило, в дальнейшем рассчитывают либо продать его дороже, либо использовать его под строительство.

При этом собственники забывают, что вместе с правами появляются и обязанности.

Земельный кодекс РФ гласит, что собственник обязан использовать участок по назначению (ст. 42). За неисполнение - штраф. За неиспользование участка, предназначенного для строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях гражданам грозит штрафом в размере не менее 20 тысяч рублей. Должностные лица будут наказаны на сумму не менее 50 тысяч, а юридические — не менее 400 тысяч рублей.

А если земельный участок не используется в течение трех лет и законом не установлен более длительный срок, то он может быть изъят у собственника (ст. 284 ГК РФ).

Чтобы не попасть под наказание, собственники участка могут изменить целевое назначение своего участка. Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления с соответствующим заявлением. Узнать текущее назначение своего участка можно, запросив в Кадастровой палате выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).