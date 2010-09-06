В Орле по традиции новогодний фейерверк будут запускать с двух площадок.

Это стела у слияния рек Оки и Орлика и площадка у КДЦ «Металлург», сообщили в городской администрации.

Горожане смогут выпускать залпы в небо самостоятельно, но лишь со специально оборудованных площадок. В 2017 году их определено семь:

в Заводском районе – парк «Разградский»; ул. 6-й Орловской дивизии (стадион ДЮСШ№9); ул. Емлютина (автодром); ул .Кромская, 12 (разворотное кольцо);

в Железнодорожном районе – набережная Дубровинского, д. 94 (на берегу реки Оки);

в Советском районе – парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской;

в Северном районе – Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).

При запуске фейерверков необходимо строго соблюдать требования инструкций, прилагаемых к снарядам.