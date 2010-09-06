С 1 января 2018 года семьи орловцев при рождении или усыновлении первого ребенка и до достижения ими 1,5 лет будут получать ежемесячную выплату.

Размер ежемесячной выплаты составит 9429 рублей, сообщили в областной администрации.

Для установления ежемесячной выплаты нужно обратиться в отдел соцзащиты населения по месту жительства, либо в МФЦ.

В департаменте соцзащиты населения Орловской области сообщили, что должны быть соблюдены следующие условия:

- наличие гражданства РФ и факта постоянного проживания на территории России у лица, обратившегося за назначением ежемесячной выплаты;

- наличие гражданства РФ у ребенка, на которого устанавливается ежемесячная выплата;

- непревышение размера среднедушевого дохода семьи 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ (в Орловской области - 15 241,5 руб.).

Средства на реализацию ежемесячной выплаты выделяет федеральный бюджет.