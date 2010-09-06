В МУП «Спецавтобаза» рассказали об уборке областного центра после сильного снегопада.

Как сообщили на предприятии, ночью в Орле работали 16 единиц техники.

На проезжей части 114 улиц и мостов, а также тротуарах 50 улиц убирали снег. Еще 50 объектов посыпали песко-соляной смесью. Израсходовано более 100 тонн смеси.

Сегодня бригада работников муниципального предприятия усилена. На уборке улиц задействовано 32 единицы техники. Это 9 комбинированных дорожных машин, 13 самосвалов, семь тракторов с щеткой, три фронтальных погрузчика.

Чистили тротуары, подходы к мостам и остановкам общественного транспорта 85 человек.

По предварительным данным, на уборке дворовых территорий было задействовано более 1800 дворников. Также привлекается собственная техника управляющих организаций, а в случае необходимости — специализированные машины сторонних организаций.