В рейтинг 2017 года самых недорогих российских городов у туристов составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В основу рейтинга легли данные о бронировании жилья туристами в этом году.

Как выяснили аналитики, в 2017 году туристы тратили на жилье меньше всего в Оренбурге, Белореченске и Барнауле (650-760 рублей).

Сутки проживания в Брянске, Златоусте и Волгодонске обойдутся в 1000 рублей. В Ижевске и Саранске это будет уже стоить 1250 рублей.

Сутки в Орле и Омске обошлись туристам в 1,3 тысячи рублей.

Tvil.ru - это ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и гостевых домов. Более 2 миллионов человек в месяц посещают сайт Tvil.ru, чтобы забронировать один из 50 тысяч вариантов жилья для отдыха и путешествий по России.