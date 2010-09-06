Около 600 юных орловцев примут участие в Губернаторской елке, которая пройдет 27 декабря в ТМК «ГРИНН».

На новогодний праздник приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, а также дети, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте.

Актеры ОГАТ имени И. С. Тургенева покажут ребятам спектакль. Также юных участников праздника ждут конкурсы с призами, сладкие новогодние подарки и сувениры.

На проведение праздничного мероприятия выделено 1,3 млн рублей из средств областного бюджета.