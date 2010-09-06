До конца года Орловская область дополнительно получит из бюджета РФ 11 млн рублей на закупку лекарств и медицинских изделий для льготных категорий граждан.

Общий объем поступлений из федерального центра с учетом дополнительной суммы составит 117 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Дополнительные средства на обеспечение льготников лекарствами регион получает в соответствии с распоряжением правительства РФ.

В Орловской области более 63 тысяч человек имеют право на бесплатные лекарства, из них почти 13 тысяч - это федеральные льготники.