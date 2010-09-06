Ежегодный благотворительный концерт «Свет рождественской звезды» состоится в Орле уже в 15-й раз.

В этом году героиней концерта станет двенадцатилетняя Лера Колдышева, которая пороком развития поясничного отдела позвоночника и спинного мозга.

Родители отказались от девочки, и до 9 лет Лера переходила из одного учреждения для детей-инвалидов в другое.

В Болховском интернате для детей с физическими недостатками ее и нашла и удочерила Надежда Апполат.

Надежда собрала всю необходимую информацию о методах лечения подобных патологий в лучших клиниках страны и за рубежом.

С мая 2015 года время Лера перенесла четыре операции в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова». Сейчас она уже может некоторое время ходить на костылях, обходясь без инвалидного кресла. В начале 2018 года запланированы еще две операции. А после них Лере будет необходима реабилитация. Помочь с этим предлагают.

Концерт «Свет рождественской среды» пройдет 12 января в 17.00 в Орловском городском центре культуры. Организатором акции выступает администрация города Орла.

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На вечере с музыкальной концертной программой выступит ансамбль «Волшебная флейта» учащихся Детской музыкальной школы № 3 им. С.С. Прокофьева.

В свой день рождения музей приглашает друзей – почитателей творчества Бунина и принимает поздравления.

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