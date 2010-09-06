Сотрудников учреждения 18 декабря чествовали во Дворце культуры железнодорожников.
Зампредседателя правительства Орловской области Андрей Усиков высоко оценил труд людей врачей.
Главный врач поликлиники Елена Абрахина поблагодарила коллектив за профессионализм и ответственную работу.
Лучшие медики были награждены грамотами и благодарностями.
Средняя проходимость в поликлинике № 1 составляет порядка 720 человек в день.
В медучреждении трудятся 295 специалистов. В том числе - 73 врача, 140 средних медицинских работников.
В поликлинике можно пройти все необходимые обследования (ЭКГ, УЗИ, лабораторное, рентгеновское, эндоскопия, ЭЭГ, ЭХО и др.).
Амбулаторный прием ведется на 30 территориальных участках. В дневном стационаре функционируют 15 коек, работающих в две смены.
В поликлинике расширена возможность предварительной записи к врачам. Теперь это можно сделать через Интернет, инфомат, расположенный на 1 этаже здания, CALL-центр.